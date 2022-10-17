Alkollü sürücünün otomobille çarptığı skuterdeki 2 arkadaş, yaşam savaşı veriyor (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Adana'da otomobiliyle çarptığı skuterdeki Alperen Efe Kadiroğlı ile arkadaşı Esen Keskin'in ağır yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Mustafa Türkmenoğlu'nun uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçlardan 8 kaydının olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-17 15:17:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.