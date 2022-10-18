Motosikletli kapkaççılar cep telefonunu çaldı; yaşadığı şok kameraya yansıdı



Anıl ATARYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da aynı gün 2 kişinin cep telefonlarını çalan motosikletli Muhammed L. (21) ile arkadaşı İbrahim Ş. (22) yakalandı. Kapkaççıların, elindeki cep telefonunu çaldığı Ahmet A.'nın yaşadığı şok, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 9 Ekim günü Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi´nde meydana geldi. Saat 01.30 sıralarında sokakta, cep telefonuna bakarak yürüyen Ahmet A.'nın arkasından motosikletli 2 kişi yaklaştı. Şüpheliler, Ahmet A.'nın elindeki telefonu alıp kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Ahmet A., önce arkasına baktı, sonra da şüphelilerin peşinden koştu. Motosikletli şüpheliler, ara sokağa girip uzaklaştı. O anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheliler olaydan saatler sonra bu kez de Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'nde yürüyen Gökhan A.'nın elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ahmet A. ile Gökhan A.'nın şikayetleri üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Kapkaç olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, motosiklet sürücüsünün Muhammed L., cep telefonlarını çalan şüphelinin ise İbrahim Ş. olduğunu tespit etti. Polis, saklandıkları adrese düzenlenen operasyonla şüphelileri yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında suçlarını kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed L. ile İbrahim Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-18 10:57:23



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