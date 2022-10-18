Adana'da çamur yağdı; oto yıkamacılar doldu



Ali GÖKDAL-Uğur SELÇİK/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde toz bulutları yağışla birleşince çamur yağdı. Sürücüler, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Adana'nın Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde yağış etkili oldu. Toz bulutları yağmurla birleşince araçlar ve balkonlar çamurla kaplandı. Oto galericiler ve oto yıkamacılar, çamurlu araçları temizleyerek mesaiye başladı.

Oto yıkamacı Bahri Akçalı, "Çamur yağınca araçlar kirlendi. Sabah erken saatlerie araçlar getirildi. Dün gece yağan yağmur ile tüm araçlar çamura bürünmüş halde" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDALUğur SELÇİK

2022-10-18 12:49:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.