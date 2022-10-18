Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü (2)

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CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Kozan'da dedesinin evinin bahçesindeki kapağı kırık foseptiğe düşerek hayatını kaybeden Naz Gül Akduman'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bahçedeki foseptiğin açık olan kapağı ise görevliler tarafından kapatıldı.

Olayla ilgili inceleme çok yönlü olarak sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2022-10-18 17:45:34



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