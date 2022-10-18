Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü (2)

DHA

Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü (2)


CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ
Kozan'da dedesinin evinin bahçesindeki kapağı kırık foseptiğe düşerek hayatını kaybeden Naz Gül Akduman'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bahçedeki foseptiğin açık olan kapağı ise görevliler tarafından kapatıldı.
Olayla ilgili inceleme çok yönlü olarak sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2022-10-18 17:45:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Özhaseki'den fotoğraflı eleştiri
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki'den fotoğraflı eleştiri
(Görüntülü) REZİDANSTA EŞİNİ ÖLDÜREN İZEL, TAHLİYE EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) REZİDANSTA EŞİNİ ÖLDÜREN İZEL, TAHLİYE ...
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Adana'da 35 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda ...
(Görüntülü)- KAPAĞI KIRIK FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ NAZ GÜL ÖLDÜ - EK
YEREL HABERLER (Görüntülü)- KAPAĞI KIRIK FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ ...
Rezidansta eşini öldüren İzel, tahliye edildi
YEREL HABERLER Rezidansta eşini öldüren İzel, tahliye edildi
(Görüntülü) KAPAĞI KIRIK FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ NAZ GÜL ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAPAĞI KIRIK FOSEPTİĞE DÜŞEN 4 YAŞINDAKİ ...
(Görüntülü) AK PARTİ&#039;Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GRUP BAŞKANVEKİLLERİ, ADANA&#039;DA BULUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) AK PARTİ'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Adana'da konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Adana'da ...
Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül ...
Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü
YEREL HABERLER Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü
Adana'da Elektronik Denetleme Sistemi, 2023'te faaliyete geçecek
YEREL HABERLER Adana'da Elektronik Denetleme Sistemi, 2023'te ...
Oto galericiden, meslektaşına '737 bin liramı dolandırdı' suçlaması
YEREL HABERLER Oto galericiden, meslektaşına '737 bin liramı ...
Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını ...
(Görüntülü) AK Parti&#039;li Özhaseki, 11 büyükşehir belediyesi meclis grup başkanvekilinin katıldığı toplantıda konuştu-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) AK Parti'li Özhaseki, 11 büyükşehir ...
Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 6 oyun sahneleyecek
YEREL HABERLER Adana Devlet Tiyatrosu kasımda 6 oyun sahneleyecek
(Görüntülü)AK Parti&#039;li Özhaseki, 11 büyükşehir belediyesi meclis grup başkanvekilinin katıldığı toplantıda konuştu- 1
YEREL HABERLER (Görüntülü)AK Parti'li Özhaseki, 11 büyükşehir ...
CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup başkan vekillerinden ortak açıklama:
YEREL HABERLER CHP'li 11 büyükşehir belediyesinin AK Parti grup ...
FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda Adana'da 35 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda ...
Kocasını öldüren kadına "haksız tahrik" indirimiyle 2 yıl 8 ay 15 gün hapis
YEREL HABERLER Kocasını öldüren kadına "haksız tahrik" indirimiyle 2 ...
AK Parti'li büyükşehir belediye meclis grup başkanvekilleri, Adana´da buluştu
YEREL HABERLER AK Parti'li büyükşehir belediye meclis grup ...
Adana'daki Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 35 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'daki Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 35 ...
Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 20 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 20 yıla kadar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.