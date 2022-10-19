

ADANA'nın Kozan ilçesinde traktörün saman yüklü römorkuna çarpan otomobil sürücüsü Murat Dağlı (53) yaşamını yitirirken, araçta bulunan kızları Beyzanur (21) ile Saadet Dağlı (8) ağır yaralandı.Kaza, saat 20.00 sıralarında Kozan-Kadirli yolu Bulduklu mevkisinde meydana geldi. Murat Dağlı yönetimindeki 01 RE 597 plakalı otomobil, aynı istikamette giden R.Ö. yönetimindeki 40 DP 551 plakalı traktörün arkasında bağlı saman yüklü römorka çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Dağlı ile kızları Beyzanur ve Saadet Dağlı sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin çalışması sonucu Dağlı ile 2 kızı, sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Murat Dağlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beyzanur ile Saadet Dağlı, ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede traktörün arkasına 2 ayrı römork bağlandığı, uyarıcı ışık ya da levha takılmadığı saptandı. Gözaltına alınan sürücü R.Ö., jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

-------------------------

Kaza yeri

Saman yüklü traktör römorku

Römorka çarpan otomobil

Çevredeki kalabalık

Ambulansların hastaneye gelmesi

Yaralıların ambulanstan indirilip, hastaneye taşımasıHaberKamera Ali GÖKDALEfendi ERKAYIRANKOZAN (Adana), (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Adana

2022-10-19 00:10:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.