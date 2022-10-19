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5 kilometre kaçtıkları otomobilden tabanca çıktı; `Kimin koyduğunu bilmiyoruz´ dedi

DHA

5 kilometre kaçtıkları otomobilden tabanca çıktı; `Kimin koyduğunu bilmiyoruz´ dedi


Anıl ATARCan ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin `dur´ ihtarına uymayıp kaçan, 5 kilometrelik takiple durdurulan otomobilin yolcu koltuğunun altından otomatik tabanca, 2 şarjör ve 45 mermi çıktı. Gözaltına alınan sürücü Hasan E. (23), "Otomobil kiralık. Silahtan haberimiz yok. Kimin koyduğunu bilmiyoruz" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timi, devriye görevi yaptığı Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi´nde şüpheli bir otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Ekipler, yaklaşık 5 kilometre takip ettiği aracı Gürselpaşa Mahallesi´nde ara sokakta durdurdu. Polis, çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları bulunan sürücü Hasan E. ile yanındaki Bilal A. (25) ve Yılmaz G.´yi (23) araçtan indirdi. Otomobilde yapılan aramada, yolcu koltuğunun altında otomatik tabanca, 2 şarjör ile 45 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliği´ne götürüldü. Şüpheliler ifadelerinde, "Otomobil kiralık. Silahtan haberimiz yok. Kimin koyduğunu bilmiyoruz" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-19 09:56:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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