İbad Hüseynli: Türkiye'nin yanımızda olmasıyla Karabağ meselesini hallettik



Gülşah ÖZGEN-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)AZERBAYCAN Milli Kahramanı İbad Hüseynli, Adana´da adının verildiği parkın açılışında yaptığı konuşmada, "Allah Türk milletimizi ve birliğimizi korusun. Biz bir oldukça düşmanlar bizden korksunlar. Son savaşta Türkiye'nin bizim yanımızda olmasıyla Karabağ meselesini hallettik" dedi.

Çukurova Belediyesi tarafından Kurttepe Mahallesi Suna Kan Bulvarı´nda Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseynli adına yapılan parkın açılışı Azerbaycan Bağımsızlık Günü'nde gerçekleştirildi. Açılışa CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Adana milletvekilleri Ayhan Barut ve Orhan Sümer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseynli ve Azerbaycan'dan gelen heyet ile dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BİZ BİR OLDUKÇA DÜŞMANLAR BİZDEN KORKSUNLAR'

12 Haziran 1993´te, Karabağ Savaşı´nda Ermeni komutanı Monte Melkonyan´ı yakalayarak öldürdüğü için Azerbaycan´da milli kahraman ilan edilip, `Bayrak Madalyası' ile ödüllendirilen İbad Hüseynli, açılışta yaptığı konuşmada, parkın yapılmasından dolayı çok gururlu olduğunu söyledi. Hüseynli, "Türk milletimiz benim için böylesi bir park yaptı. Çok gururluyum. Ben Türküm, Türk benim canımdır, damarlarda akan kanımdır. Bizim bağımsızlığımızda Türkiye Cumhuriyeti bizim yanımızda olmuştu. Bu son savaşta da Türkiye'nin bizim yanımızda olmasıyla biz Karabağ meselesini hallettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz sizin arkanızda değil, yanınızdayız' demişti. Türk milleti bir olarak bizim yanımda durup bizle birlikte savaştılar. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in demir yumruğu altında milletimiz birleşti ve Karabağ meselesini halletti. Allah Türk milletimizi ve birliğimizi korusun. Biz bir oldukça düşmanlar bizden korksunlar" diye konuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de Anafartalar'da, Conk Bayırı'nda, Adana'da milliyetçiliğin tarihini yazdıklarını vurguladı.

HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ MÜJDESİ

Park içerisine İbad Hüseynli heykelini de diktiklerini belirten Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise şu ifadeleri kullandı:

"İbad Hüseynli ile bir kardeşlik bağımız var. Yaşarken bu kahramanların kıymetini bilmek lazım. O kadar çok çatışmaya girmiş, savaş meydanlarında o kadar çok tehlikeler atlatmış ama Allah'ın izniyle bir tek mermi yemeden bugünlere kadar gelmiş. Ne kadar sevildiğini bugün bir kez daha gördük. İbad Hüseynli'nin adı ismi birçok yerde yaşıyor ama artık Çukurova'da yaşayacak. Heykelini de buraya diktik, sanırım bu ilk oldu."

Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini pekiştirmek için bir kültür merkezi projeleri de olduğunu açıklayan Çetin, "Yapacağımız kültür merkezine de Haydar Aliyev Kültür Merkezi adını verelim ve bunu da Haydar Aliyev Vakfı ile birlikte gerçekleştirelim istiyorum. Bu konuda Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bir niyet mektubu yazdım ve kahramanımıza teslim ettim. İnşallah olumlu bir sonuç alırız. Burada çok önemli bir tesisi de Azerbaycan hükümeti, Haydar Aliyev Vakfı ile birlikte hayata geçirmiş oluruz" dedi.

AZERBAYCAN TÜRKLERİ OLARAK GURUR DUYDUK

Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği Başkanı Belkıs Yakıcı da kendisinin de bir Azerbaycan Türk'ü olduğunun altını çizerek, "Milli kahramanımızın buraya gelmesi, adının bu parkta yaşatılacak olması ve bunun da bağımsızlık günümüzde Adana ilinde yapılması bizler için çok gurur verici oldu. Dilerim, Türk dünyası, Türkiye, Azerbaycan ilelebet bağımsız kalır. Çünkü Türkler için bağımsızlık çok önemlidir. Tek millet, iki devlet olarak ilelebet kardeş ülke olarak yaşayacağız" ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından park içerisinde yer alan Azerbaycan Milli Kahramanı İbad Hüseynli heykeli de açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN

2022-10-19 12:47:35



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