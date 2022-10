Görüntülü- Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin adamı değilim

Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin adamı değilimCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin adamı değilim. 5'li çetelerin adamı değilim. Eğer birilerinin adamıysam; sizlerin adamıyım. Sizler için mücadele edeceğim. Sizler için kavga edeceğim" dedi.Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan projelerin toplu açılışına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, yurt sorununu çözeceklerini belirterek, "20 yıldır yurt sonunu çözemediler. Allah nasip ederse Millet İttifakı olarak iktidara geldiğimizde 20 yılda değil; 1 yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğiz. Her anne-baba; evladını, kızını, oğlunu rahatlıkla yurtlara gönderecek. Gözü arkada kalmayacak. 1 kişilik, 3'er kişilik odaları geniş bant internet erişimi, sıcak suyu, soğuk suyu olacak. Halka hizmet etmeyi temel ilke edindik. Halka hizmet ederken; birilerinin yaptığı gibi malı götürme kültürümüz yok. Bu ülkeye hizmet etmeyi ve bu ülkede hizmet için adanmışlığı kabul eden bir gelenekten geliyoruz. O nedenle ne yaparlarsa yapsınlar. Karneleri seçim sırasında önünüze gelecek. Notları siz vereceksiniz. İktidarı siz değiştireceksiniz. Adana, bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde kararlılığını gösterdi. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de aynı kararlılığı gösterecek. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Dünyanın gelişmiş ülkeleri bu sorunları nasıl akılcı politikalarla çözdülerse; biz de aynı akılcı politikalarla çözeceğiz. Burada izlenmesi gereken yol; sizden toplanan her kuruş verginin hesabını size vermek ve size hizmet etmektir. Sizin sorunlarınızı çözmeyen ama 5'li çetelere hizmet edenleri iktidardan alın ve değiştirin. Şimdi değiştirmenin zamanı. Şimdi yeni bir Türkiye zamanı, şimdi güçlü Türkiye zamanı. Türkiye sizlerin oylarınız ve taktirinizle ikinci yüzyılına çok güçlü olarak girecektir" dedi.'DEMOKRASİ İÇİN BİR ARAYA GELDİK'Millet İttifakı olarak demokrasi sayesinde bir araya geldiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "6 siyasi parti bir araya geldik. Bizi bir araya getiren demokrasidir. Bir araya getiren insan haklarıdır, kul hakkı yiyenleri iktidardan almaktır, size hesap vermektir, kucaklaşmaktır, kamplaşmak değil. Bizi bir araya getiren kimsenin kimliği, yaşam tarzı, inancını sorgulamamaktır. Dünyanın ve Türkiye'nin bu kadar sorunu varken; insanları kamplaştırmak, birbirine düşman etmek asla siyasetin gündeminde olmamalıdır. Tabanlarını öyle tutuyorlar ama o tabanda da ciddi bir çözülme var. Onlar da Türkiye'nin gerçeğini görüyor. Onlar da Türkiye'de olan ve biteni görüyor. Size söz veriyoruz, açık ve net Türkiye'ye söz veriyoruz; bütün sorunlarınıza kilitleneceğiz ve tamamını çözeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim" diye konuştu. 'SİZLERİN ADAMIYIM'İktidar olmaları halinde adaleti getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Fakirliğin, fukaralığın ne olduğunu biliyorum. Evladını yatağa aç yatıran annenin dramını biliyorum, üniversiteyi bitiren kızı, oğlu işsiz gezen annelerin babaların dramını biliyorum. Hiç kimsenin adamı değilim. 5'li çetelerin adamı değilim. Eğer birilerinin adamıysam; sizlerin adamıyım. Sizler için mücadele edeceğim. Sizler için kavga edeceğim. Birileri 5'li çeteye hizmet eder, birileri malı götürür. Birileri adaleti dağıtmaz, birileri mahkemelere talimat verir. Adana'dan söz veriyorum; bu ülkeye adaleti getireceğim. Adalet ya gelecek ya gelecek. Bundan emin olmanızı istiyorum. Hiç kimseyi düşüncesinden ötürü yargılamayacağız. Herkes düşüncesini özgürce söyleyecek. Gazeteciler ahlak ve etik kurallar çerçevesinde rahatlıkla iktidarı eleştirebilecek. Özellikle gençler, tweet attığında 'Başım belaya girer mi?' asla düşünmeyecek. Bir politikacının en çok makul, sağlıklı ve akılcı eleştirilere ihtiyacı var. O nedenle gençlere de sözüm var. Sevgili gençler şunu söylüyorum; sizin hayalleriniz bu kardeşinizin hedefi olacaktır. Onların tamamını gerçekleştireceğim."'7,5 MİLYON GENÇ İLK KEZ OY KULLANACAK'Kılıçdaroğlu, 7,5 milyon gencin ilk kez sandığa gidip, oy kullanacağını da hatırlatarak, "7,5 milyon genç, Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Hedefimiz neydi? Gazi Mustafa Kemal Atatürk hedefi göstermişti; çağdaş uygarlığı yakalamak ve onu aşmak. Çağdaş uygarlığı yakalayacağız ve onu aşacağız. Çok güzel şeyler yapacağız. Çiftçinin yüzü gülecek. Esnafın yüzü gülecek. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Kadının kılık kıyafetine siyasetçiler, müdahale etmeyecek. Kadınlar arzu ettiği şekilde kendilerine göre giyinecek. Onlarla ilgili, onların sırtında olan veya başında olan siyasi vesayeti de tamamen kaldıracağız. Gençler iş bulacaksınız. Eğer bu ülkede gençler, sağlıklı bir çabayla eğitilir ve onlara istihdam olanağı sağlanırsa; Türkiye, bu bölgenin en güçlü ülkelerinden biri haline gelebilir. Temel hedefimiz; katma değeri yüksek ürünler üretmektir. Her biriniz cep telefonu kullanıyorsunuz. Kullandığınız cep telefonları dışarıdan ithal edilip, geliyor. Oysa aynısını biz yaptığımızda; biz üreteceğiz, biz kazanacağız. Biz istihdam yaratacağız. Dünyada da söz sahibi olacağız. Temel hedefimiz, budur. Bu hedefi de gerçekleştirmek için yetkiyi verecek olan sizsiniz. Yetkiyi verin, Türkiye'yi değiştirelim. Yetkiyi verin, Türkiye'yi büyütelim, kalkındıralım. Yetkiyi verin çiftçinin, esnafın, sanayicinin, gençlerin yüzü gülsün. Gençler umutlarını yurt dışında değil; kendi topraklarında yeşertsinler" dedi.Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları ile Millet İttifakı'nın il başkanları ve yöneticileri, toplu açılış, temel atma ve lansmanı gerçekleştirdi. (DHA) GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ Nuri PİR-Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)-DHA-Politika Türkiye-Adana Nuri PİR-Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI

2022-10-19 14:14:16



