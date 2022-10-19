Foseptiğe düşüp ölen Naz Gül'ün ailesi, bir hafta önce Kozan´a taşınmış (2)

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GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçedeki foseptiğe düşüp, hayatını kaybeden Naz Gül Akduman'ın cenazesi, Güneri Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazede Naz Gül'ün annesi Sevgi ve babası Mehmet Akduman, güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından Naz Gül'ün cenazesi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)

Ali GÖKDAL/ADANA (Kozan), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Ali GÖKDAL

2022-10-19 14:25:10



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