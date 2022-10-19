Foseptiğe düşüp ölen Naz Gül'ün ailesi, bir hafta önce Kozan´a taşınmış (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Foseptiğe düşüp ölen Naz Gül'ün ailesi, bir hafta önce Kozan´a taşınmış (2)

DHA

Foseptiğe düşüp ölen Naz Gül'ün ailesi, bir hafta önce Kozan´a taşınmış (2)


GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ
Adana'nın Kozan ilçesinde bahçedeki foseptiğe düşüp, hayatını kaybeden Naz Gül Akduman'ın cenazesi, Güneri Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Cenazede Naz Gül'ün annesi Sevgi ve babası Mehmet Akduman, güçlükle ayakta durdu. Kılınan namazın ardından Naz Gül'ün cenazesi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. (DHA)
Ali GÖKDAL/ADANA (Kozan), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana Ali GÖKDAL
2022-10-19 14:25:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görüntülü- Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin adamı değilim
YEREL HABERLER Görüntülü- Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin adamı değilim
Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin adamı değilim
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Hiç kimsenin adamı değilim
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana'da açılış ve temel atma töreninde konuştu:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Adana'da açılış ve ...
Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı
YEREL HABERLER Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne ...
Birine elektrik kablolarına tutunarak girdiği 2 marketten 100 bin TL çaldı
YEREL HABERLER Birine elektrik kablolarına tutunarak girdiği 2 ...
Foseptiğe düşüp ölen Naz Gül'ün ailesi, bir hafta önce Kozan´a taşınmış
YEREL HABERLER Foseptiğe düşüp ölen Naz Gül'ün ailesi, bir hafta ...
Feke'de öğrenciler eski oyunlarla teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor
YEREL HABERLER Feke'de öğrenciler eski oyunlarla teknoloji ...
İbad Hüseynli: Türkiye'nin yanımızda olmasıyla Karabağ meselesini hallettik
YEREL HABERLER İbad Hüseynli: Türkiye'nin yanımızda olmasıyla ...
Feke'de sağanak nedeniyle kapanan yolları belediye ulaşıma açtı
YEREL HABERLER Feke'de sağanak nedeniyle kapanan yolları belediye ...
Adana'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Adana'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını ...
Adana'da kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 marketi soyan hırsız kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Adana'da kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 ...
(Görüntülü) 5 KİLOMETRE KAÇTIKLARI OTOMOBİLDEN TABANCA ÇIKTI; &#039;KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUZ&#039; DEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 KİLOMETRE KAÇTIKLARI OTOMOBİLDEN ...
Adana'da evinde kaçak şekilde silah ürettiği öne sürülen sanığa 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da evinde kaçak şekilde silah ürettiği öne ...
Adana'da aracında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da aracında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12 ...
Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundu
YEREL HABERLER Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin ...
5 kilometre kaçtıkları otomobilden tabanca çıktı; `Kimin koyduğunu bilmiyoruz´ dedi
YEREL HABERLER 5 kilometre kaçtıkları otomobilden tabanca çıktı; ...
KOZAN'DA RÖMORKA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, 2 KIZI AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER KOZAN'DA RÖMORKA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, 2 ...
(Görüntülü) ADANA - KOZAN&#039;DA RÖMORKA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, 2 KIZI AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - KOZAN'DA RÖMORKA ÇARPAN ...
Adana Valiliğinden bazı ilçelerin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Adana Valiliğinden bazı ilçelerin Osmaniye'ye ...
Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Adana Demirspor - Adıyaman FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Adıyaman FK (FOTOĞRAFLAR)
Kozan'da römorka çarpan otomobildeki baba öldü, 2 kızı ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kozan'da römorka çarpan otomobildeki baba öldü, 2 ...
Adana'da saman yüklü römorka çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Adana'da saman yüklü römorka çarpan otomobilin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.