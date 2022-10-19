Adanaspor - Orduspor 1967: 1-0

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ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Yunus Dursun, Mehmet Şengül, Burak Gültek

ADANASPOR: AhmetEvren, Ferhat, Metehan Altunbaş, Hüseyin, Benasser (Dk.65 Hakan), Mehmet, Berkan (Dk.70 Emre), Nuno (Dk.83 Hakkı), Metehan (Dk.46 Özcan) , Sacko (Dk.46 Ahmethan)

ORDUSPOR 1967: Oğuzhan-Erdinç, Batuhan, Samican (Dk.85 Harun), Ufuk, Metin, Hakan (Dk.85 Abdulkadir), Gökay, Günay, Adem (Dk.26 Serhat), Doğukan (Dk.46 Cevatcan)

GOL: Dk.90+3 Hakkı Türker (Adanaspor)

SARI KART: Günay,Samican (Orduspor 1967)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Adanaspor, sahasında ağırladığı Orduspor 1967´yi 1-0 yenerek 4´üncü eleme turuna yükselmeyi başardı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)

2022-10-19 16:33:24



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