Adanaspor - Orduspor 1967: 1-0

ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Yunus Dursun, Mehmet Şengül, Burak Gültek
ADANASPOR: AhmetEvren, Ferhat, Metehan Altunbaş, Hüseyin, Benasser (Dk.65 Hakan), Mehmet, Berkan (Dk.70 Emre), Nuno (Dk.83 Hakkı), Metehan (Dk.46 Özcan) , Sacko (Dk.46 Ahmethan)
ORDUSPOR 1967: Oğuzhan-Erdinç, Batuhan, Samican (Dk.85 Harun), Ufuk, Metin, Hakan (Dk.85 Abdulkadir), Gökay, Günay, Adem (Dk.26 Serhat), Doğukan (Dk.46 Cevatcan)
GOL: Dk.90+3 Hakkı Türker (Adanaspor)
SARI KART: Günay,Samican (Orduspor 1967)Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Adanaspor, sahasında ağırladığı Orduspor 1967´yi 1-0 yenerek 4´üncü eleme turuna yükselmeyi başardı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez ADANA,(DHA)
2022-10-19 16:33:24
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.