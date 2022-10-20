Yatak odasına uyuşturucu serası kurmuş



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden V.B.´nin (24), seraya dönüştürdüğü yatak odasındaki termal çadırda, 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. V.B. ifadesinde uyuşturucu kullandığını, keneviri de kendisi için yetiştirdiğini öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, merkez ilçelerde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyip, kentin girişlerinde de şüpheli araçları durdurdu. Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız 3 tabanca, 1 samuray kılıcı ve 1 pala ele geçirildi.

YATAK ODASINDA SERA

Ekipler, operasyon kapsamında gözaltına alınan V.B.´nin, Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi´ndeki evinde Hint keneviri yetiştirip uyuşturucu imal ettiğini belirledi. Adreste yapılan aramada V.B.´nin, evinin yatak odasında termal çadır içerisinde zamanlayıcılı, ısı ölçerli, LED ışıklı ve vantilatörlü sera kurulduğunu saptadı. Ekipler, serada 34 kök Hint keneviri ile uyuşturucu imalatında kullanıldığı değerlendirilen malzeme ve kimyasal maddeler ele geçirdi. V.B., emniyetteki ifadesinde uyuşturucu kullandığını Hint kenevirlerini de kendisi için yetiştirdiğini öne sürdü.

YEDEK LASTİKTE ESRAR

Polisin otoyolda takip ettiği şüpheli bir otomobil de uygulama noktasında durduruldu. Sürücü Y.B.´nin (32) indirildiği araçta narkotik köpek `Oscar´ ile arama yapıldı. Oscar´ın tepki vermesi üzerine bıçakla kesilen yedek lastiğin içinde 4 kilo esrar ele geçirildi.

Öte yandan şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki; B.Ç.´nin (20) valizinde de 2 bin 408 sentetik hap bulundu.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-20 10:17:53



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