Adana´da narkotik operasyonunda 8 tutuklama



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 8´i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, merkez ilçelerde belirlenen çok sayıda adrese dün eş zamanlı baskın düzenleyip, kentin girişlerinde de şüpheli araçları durdurdu. Operasyon kapsamında 27 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız 3 tabanca, 1 samuray kılıcı ve 1 pala olarak tabir edilen kesici ele geçirildi. Operasyon kapsamında baskın yapılan V.B.´nin (24), Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi´ndeki evinin yatak odasında termal çadır içerisine kurduğu serada 34 kök Hint keneviri ele geçirildi. V.B., emniyetteki ifadesinde uyuşturucu kullandığını, Hint kenevirlerini de kendisi için yetiştirdiğini öne sürdü.

Otoyolda takibe alınıp, uygulama noktasında durdurulan Y.B.´nin (32) otomobilinde ise yedek lastiğin içinde 4 kilo esrar ele geçirildi. Şüphe üzerine durdurulan bir yolcu otobüsünün bagajındaki; B.Ç.´nin (20) valizinde de 2 bin 408 sentetik hap bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B. ve B.Ç.´nin de aralarında olduğu 8´i tutuklanırken, V.B. ile birlikte 1 kişi adli kontrol şartı, 17'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-21 10:08:58



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