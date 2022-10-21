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'E-ticaret' sitesini hackleyip, 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar: 110 gözaltı

DHA

'E-ticaret' sitesini hackleyip, 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar: 110 gözaltı


Anıl ATAR-Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da, e-ticaret sitesini hackleyip, kurdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 110 kişi gözaltına alındı. Örgütün, dolandırdıkları parayı kripto para borsasında aklamaya çalıştıkları, yakalanmamak için sık sık il değiştirdikleri belirtildi. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir e-ticaret sitesi üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polisin 8 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı örgüte üye 128 şüpheli tespit edildi. Örgütle çalışan web tasarımcı O.Ç.'nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen mağdurları, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri saptandı.
KRİPTO PARA BORSASINDA AKLAMIŞLAR
Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları belirlenirken, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu. Ayrıca örgütün yasa dışı bahis oynattığı ve kurdukları internet sitelerinde yaklaşık 60 milyon TL değerinde işlem yapıldığı saptandı. Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık il değitşirdikleri, gittikleri yerlerde de suç ofisleri kurdukları belirlendi.
15 İLDE OPERASYON
Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından harekete geçen polis, Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, örgüt liderleri O.B., H.A. ve web tasarımcı O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 110 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyonun sürdüğü, yakalama kararı alınan 18 kişinin arandığı bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-21 12:12:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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