Kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliler, teslimatta yakalandı

Anıl ATAREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da narkotik polisi, takip ettiği uyuşturucu taşınan kamyona, buluşma noktasına gelince operasyon düzenledi. Kamyon şoförü M.S. ile A.T., olay yerinde, B.Y. ise otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapınca yakalandı. Kamyonda, 23 kilo 526 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, M.S.´nin kullandığı kamyonu otoyolda takibe aldı. Adana Organize Sanayi Bölgesi´ne giren M.S., yol kenarında kendisini bekleyen B.Y. ve A.T.´nin yanında durdu. Narkotik polisi, şüphelilerin buluşmasının ardından operasyon için harekete geçti. Teslimat sırasında baskın yiyen B.Y., otomobiline binip, kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü B.Y.´nin kullandığı otomobil, refüjdeki taşlara çarparak takla attı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kamyonda 23 kilo 526 gram esrar ele geçirildi. Emniyete götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-21 12:34:31
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