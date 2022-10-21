Şırdan bidonlarına gizlediği 39 kilo uyuşturucuyla yakalanan sanığa 11,5 yıl hapis



Akif ÖZDEMİRAnıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da otomobilinin bagajında dondurulmuş şırdan bulunan bidonların alt kısmına gizlediği 39 kilo 850 gram esrar ele geçirilen İdris Ertonga'ya (38), 11,5 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak 2021 tarihinde kente yüklü miktarda uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkışlarında önlem alan ekipler, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde, narkotik köpeği `Uzi´ ile arama yaptı. Uzi´nin otomobilin bagajında bulunan, içerisinde dondurulmuş şırdan olan bidonlara tepki vermesi üzerine detaylı arama yapıldı. Aramada, şırdanların altına gizlenmiş 31 paket halinde toplam 39 kilo 850 gram esrar ele geçirildi. Otomobilinin sürücüsü İ.E. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris Ertonga, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ertonga, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kullandığı otomobilin merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekiplerince durdurulduğunu, aracın bagajında 4 bidon içindeki çiğ şırdanlar arasına gizlenmiş 31 pakette sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti. Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ertonga'nın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ertonga ise savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, Ertonga´yı 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 11,5 yıl hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırıp, tutukluluk halinin devamına karar verdi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2022-10-21 15:50:44



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