Para dolu çantayı çalan kapkaççıyı yakalayıp, polise teslim ettiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Para dolu çantayı çalan kapkaççıyı yakalayıp, polise teslim ettiler

DHA

Para dolu çantayı çalan kapkaççıyı yakalayıp, polise teslim ettiler


Anıl ATAR-Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da döviz bürosundan çıkan bir kişinin, elindeki para dolu çantayı çalan Ozan O., çevredekiler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Vatandaşlar, caddeye saçılan paraları da toplayıp sahibine verdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi´nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, para bozdurmak için döviz bürosuna girdi. Bu sırada iş yerinin önünde bekleyen Ozan O., bozdurduğu parayı çantasına koyup, dışarı çıkan vatandaşı takip etmeye başladı. Bir süre sonra Ozan O., vatandaşın elindeki para dolu çantayı alıp kaçmaya başladı. Fermuarı açılan çantadaki bir miktar para da caddeye saçıldı. Vatandaşın bağırarak yardım istemesi üzerine çevredekiler kapkaççıyı uzaklaşamadan yakaladı. Çevredekiler, caddeye saçılan paraları toplayıp, sahibine teslim etti. Bu anlar bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüpheli Ozan O., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-21 16:33:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti (2)
YEREL HABERLER Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle ...
Adana'da komşusu tarafından darbedildiğini öne süren kadın şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Adana'da komşusu tarafından darbedildiğini öne süren ...
(Görüntülü) ŞIRDAN BİDONUNDA 39 KİLO UYUŞTURUCU SAKLAYAN SANIĞA 11 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞIRDAN BİDONUNDA 39 KİLO UYUŞTURUCU ...
Adana'da çaldığı para dolu çantayla kaçmaya çalışan zanlıyı vatandaşlar yakaladı
YEREL HABERLER Adana'da çaldığı para dolu çantayla kaçmaya çalışan ...
MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılandığı dava sürdü
YEREL HABERLER MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ ...
Şırdan bidonlarına gizlediği 39 kilo uyuşturucuyla yakalanan sanığa 11,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Şırdan bidonlarına gizlediği 39 kilo uyuşturucuyla ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Aracının bagajındaki şırdanlar arasından uyuşturucu çıkan sanığa 11 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Aracının bagajındaki şırdanlar arasından uyuşturucu ...
(Görüntülü) KAMYONLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPAN ŞÜPHELİLER, TESLİMATTA YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAMYONLA UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPAN ...
(Görüntülü) KÖPEK HAVLAMASINDAN RAHATSIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE HAYVANSEVER KADINI DARBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KÖPEK HAVLAMASINDAN RAHATSIZ OLDUĞU ...
(Görüntülü) E-TİCARET SİTESİNİ HACKLEYİP; 15 MİLYON LİRA DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON, 110 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) E-TİCARET SİTESİNİ HACKLEYİP; 15 MİLYON ...
Kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliler, teslimatta yakalandı
YEREL HABERLER Kamyonla uyuşturucu sevkiyatı yapan şüpheliler, ...
Adana'da kamyonda 23 kilo 526 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da kamyonda 23 kilo 526 gram esrar ele ...
'E-ticaret' sitesini hackleyip, 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdılar: 110 gözaltı
YEREL HABERLER 'E-ticaret' sitesini hackleyip, 500 kişiyi 15 milyon ...
Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 110 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 110 zanlı ...
Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle hayvansever kadını darbetti
YEREL HABERLER Köpek havlamasından rahatsız olduğu gerekçesiyle ...
(Görüntülü) - YABANCI NUMARADAN ARANAN EŞİNİ TABANCAYLA 5 YERİNDEN VURDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) - YABANCI NUMARADAN ARANAN EŞİNİ ...
Yabancı numaradan aranan eşini tabancayla vurdu
YEREL HABERLER Yabancı numaradan aranan eşini tabancayla vurdu
Adana´da narkotik operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Adana´da narkotik operasyonunda 8 tutuklama
Adana'da eşini tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da eşini tabancayla yaralayan şüpheli ...
Adana Demirspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını ...
Adana'da çocuğun kamyonetin çarpmasından son anda kurtulması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Adana'da çocuğun kamyonetin çarpmasından son anda ...
Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis ...
Yola fırlayan çocuğun ölümden döndüğü an kamerada
YEREL HABERLER Yola fırlayan çocuğun ölümden döndüğü an kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.