Çocuklar, tarihi, coğrafi ve kültürel değerleri vantrolog gösterisiyle tanıyor



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA´da 3-9 yaş arası çocukların günlük yaşam becerilerinin yanı sıra tarihi, coğrafi ve kültürel bilgilerini pekiştirmek için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nde görevli çocuk psikoloğu Gürdal Görhan'ın yazıp yönettiği kukla-vantrolog gösterisi kent genelindeki kreşlerde ve bazı okullarda 5 bin çocuğa sahnelendi.

Çukurova ilçesi Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi´nde görevli psikolog Gürdal Görhan, 3-9 yaş arası çocukların günlük yaşam becerilerinin yanı sıra tarihi, coğrafi ve kültürel bilgilerini pekiştirmek için kukla-vantrolog oyunu yazdı. Fatih Sultan Mehmet, Mimar Sinan, Selimiye Cami, Göbekli Tepe, Aspendos gibi temaların işlendiğini oyun, tiyatro sanatçısı Sertaç Yekeboğa´nın performansıyla kent genelindeki kreşlerde ve bazı okullarda 6 ayda 5 bin çocuğa sahnelendi.

VANTROLOG SANATIYLA TANIŞIYORLAR

Oyun hakkında bilgi veren psikolog Gürdal Görhan, "Çocukların tanıması gereken tarihi şahsiyetler, coğrafi yerler, kültürümüz, tarihimiz maalesef çok geç anlatılıyor çocuklara. Anlayabilecekleri şekilde ne kadar erken anlatırsak o kadar kaliteli bir eser ortaya çıkıyor. Vantrolog gösterisi çocuklara ekstra ilginç geliyor. Çünkü sanatçımız ağzını oynatmadan kuklayı konuştururken kendisiyle diyalog kuruyor, sohbet ediyor. Bu sanatla da ilk kez tanışıyor çoğu çocuğumuz" dedi.

OYUNDAKİ ÇEŞİTLİLİK GENİŞLETİLECEK

İlerleyen günlerde oyunun daha da geliştirileceğini vurgulayan Görhan, şöyle konuştu:

"İletişim becerileri, empati kurma, öfke kontrolü gibi günlük yaşam becerilerini anlatırken diğer yandan kültürümüzü, geçmişimizi ve coğrafyamızı anlatıyoruz. Çocuklardan çok önemli tepkiler aldık. Mesela Selimiye Camii´ni duyan çocuk evde bundan bahsediyor, mimarını anlatıyor ve internetten daha detaylı bilgiler edinmek istiyor. Bu çok sevindirici. Biz kendi değerlerimizi erken yaşta anlatmaya başlayıp onların tanışmalarını sağlarsak, onların bu ülkeyle bağları daha da kuvvetli olur. İleriki dönemlerde İbn-i Sina, Gazali, Ahlat, Efes´teki antik harabeler, Antalya´daki antik şehirler, Adana´daki Anavarza, Misis Antik Kenti gibi konularda anlatımlar yapacağız. Bunlar çocukların çok geç tanıştığı kavramlar. Biz, erkene almaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 5 bin çocuğa ulaştık ve ileride yaş sınırını 12´ye çıkarmayı düşünüyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-10-22 09:45:31



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