Adana'da 41 milyon 600 bin kaçak makaron ele geçirildi



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 41 milyon 600 bin makaron, 216 bin doldurulmuş sigara, 780 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı. Ekipler uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 41 milyon 600 bin makaron, 216 bin doldurulmuş sigara, 780 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-22 10:27:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.