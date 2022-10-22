Adana'da 41 milyon 600 bin kaçak makaron ele geçirildi

Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 41 milyon 600 bin makaron, 216 bin doldurulmuş sigara, 780 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı. Ekipler uygulama noktasında da şüphelendikleri araçları durdurdu. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 41 milyon 600 bin makaron, 216 bin doldurulmuş sigara, 780 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-22 10:27:27
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