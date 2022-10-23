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216 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; belediye çalışanı gözaltına alındı

DHA

216 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; belediye çalışanı gözaltına alındı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'da durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada, 216 bin  gümrük kaçağı doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü F.B.'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı olduğu belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Kentin girişinde önlem alan ekipler, şüpheli görülen araçları durdurdu. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 216 bin gümrük kaçağı  doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü F.B. ile yanındaki İ.B., sorgu için emniyete götürüldü. Emniyetten yapılan açıklamada, "Olayın şüphelileri araç sürücüsü olan Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı F.B. ve yanında yolcu konumunda bulunan İ.B isimli şahıslar yakalanarak, gözaltına alınmış olup tahkikata başlanılmıştır" denildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-23 10:35:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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