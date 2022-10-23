Husumetlisi taksiciyi bıçaklayarak öldürdü

Malik GÖDELİNER/POZANTI(Adana),(DHA)-ADANA'nın Pozantı ilçesinde Yusuf Ö., tartıştığı husumetlisi taksi şoförü Niyazi Dinç'i boğazından bıçaklayarak öldürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, 01 P 0457 plakalı aracın içerisinde bekleyen Niyazi Dinç, husumetlisi olduğu belirtilen Yusuf Ö. ile tartıştı. Çıkan kavgada Yusuf Ö., yanında getirdiği bıçakla Dinç'i boğazından bıçaklayıp kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dinç'in öldüğünü belirledi. Dinç'in cesedi, Pozantı 80'inci Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yakalanan Yusuf Ö. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Pozantı Malik GÖDELİNER
2022-10-23 13:54:07
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