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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor - Konyaspor: 1-1

DHA

Adana Demirspor - Konyaspor: 1-1


Anıl ATAR Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, M. Emin Tuğral, Gökhan Barcın
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir Samet Akaydın, Svensson, Rakitskiy (Dk. 74 Semih Güler), Rodrigues, Onyekuru (Dk. 83 Assombalonga), Akintola (Dk. 65 Yusuf Sarı), N´Diaye, Emre Akbaba (Dk. 74 Guldbrandsen), Stambouli (Dk. 83 Gökhan İnler), Belhanda
ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic Adil Demirbağ, Guilherme, Calvo, Hadziahmetovic, Ahmet Oğuz, Bytyqi (Dk. 60 Amilton), Soner Dikmen (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Çekiçi (Dk. 46 Paz), Michalak (Dk. 89 Muric), Diouf (Dk. 66 Muhammet Demir)
GOLLER: Dk. 32 Akintola (Adana Demirspor) Dk. 22 Diouf (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Rakitskiy (Adana Demirspor) Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Sehic, Ahmet Oğuz, Paz, Muric (Konyaspor)Spor Toto Süper Lig´in 11´inci haftasında Adana Demirspor, evinde ağırladığı Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.9´uncu dakikada Adana Demirsor´da Emre Akbaba, çalımlarla ceza sahasına sokulup, topu Akintola´ya gönderdi. Akintola´nın yerden sert şutunda top direğe çarpıp auta çıktı.
12´nci dakikada Adana Demirpsor´da orta sahada topu kazanan Emre Akbaba, topu savunmanın arkasına sarkan Belhanda´ya gönderdi. Ceza sahasına giren Belhanda´nın yerden şutunda kaleci Sehic, topu ayağıyla kornere çeldi.
14´üncü dakikada sol kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Onyekuru, topu yanındaki Rodrigues´e çıkarttı. Rodrigues´in yerden sert pasında müsait pozisyondaki Akintola kötü vurdu ve top auta gitti.
17´nci dakikada Adana Demirspor´da Onyekuru, sağ kanattan çalımlarla ilerleyip, topu ceza sahası yayına çıkarttı. Topla buluşan N´Diaye´nin gelişine şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
22´nci dakikada sol kanattan serbest vuruş kazanan Konyaspor´da topun başına geçen Bytyqi, ceza sahasına orta açtı. Rakip savunmanın arasından yükselen Adil Demirbağ´ın kafa vuruşunda kaleci Ertaç topu çeldi. Topu önünde bulan Diouf´un sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
32´nci dakikada sağ kanattan köşe vuruşu kazanan Adana Demirspor´da Belhanda, topu ceza sahasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından topa yükselen Akintola´nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
63´üncü dakikada Konyaspor´da sol kanatta topla buluşan Amilton, çalımlarla ilerleyip Hadziahmetovic´e pasını gönderdi. Hadziahmetovic´in ceza sahası dışından gönderdiği plase şutta top az farkla üstten auta çıktı.
66´ncı dakikada Adana Demirspor´da Yusuf Sarı, oyuna girer girmez sağ kanatta topla buluştu. Çalımlarla içeri kateden Yusuf´un sol ayakla plase şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
81´inci dakikada Konyaspor´da sol kanatta topla buluşan Amilton çalımlarla ilerleyip, topu ceza sahası yayına çıkarttı. Muhammet´in durdurduğu topu alan Paz´ın şutunda, Ertaç kendi soluna yatıp topu kontrol etti.
85´inci dakikada Adana Demirspor´da sağ kanatta topu alan Yusuf Sarı, topu penaltı noktasına ortaladı. Rakip savunmanın arasından yükselen Assombalonga topu kafayla indirdi. Belhanda´nın sert şutunda top üstten auta çıktı.
90+5'inci dakikada Adana Demirspor'da Rodriues, topu savunmanın arkasına sarkan Assombalonga'ya gönderdi. Assombalonga'nın topuk pasında N'Diaye'nin sert şutunda top üstten auta çıktı.
90+8'inci dakikada Adana Demirspor'da kaleci Ertaç, topu rakip cezasahasına gönderdi. Belhanda'nın penaltı noktası üzerindeki gelişine şutunda kaleci Sehic, topu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1'lik skorla berabere bitti.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI
2022-10-23 19:11:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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