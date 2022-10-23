Adana Demirspor - Konyaspor maçının ardından



Anıl ATAR Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 11´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Arabam.com Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

MONTELLA: DAHA İYİ ŞEYLER BAŞARABİLİRİZ

Montella, futbolcularının kendileriyle gurur duymaları gerektiğini ifade ederek, "Takım ilk yarıda gösterdiği performans ile beni çok memnun etti. Takım halinde oynayıp, pozisyonlar bulduğumuz bir maçtı. İlk golü yedikten düşüş de yaşayabilirdik ancak mücadeleye devam ettik. Oyuncularımın sadece performansları ile gurur duymaları gerekiyor. İnanılmaz bir maç oldu. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıda ritim biraz düştü ancak buna rağmen net bir şekilde 3 pozisyona girdik. Belki futbolcularım şu anda üzgünler. Böyle oynamaya devam edersek; daha iyi şeyler başarabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

İLHAN PALUT: 1 PUANI KAZANÇ OLARAK GÖRÜYORUM

Palut, aldıkları 1 puanın bir kazanç olduğunu belirterek, "Zor bir deplasmana geldiğimizi biliyorduk. Hem kadrosu hem formu hem de stat ambiyansıyla gerçek bir deplasmandı. Sakin kalıp, topa sahip olarak Adana Demirspor´un temposunu bir şekilde durdurma planıyla başladık. İlk yarı rakibin öne çıktığı anlar oldu. Pozisyon anlamında Adana Demirspor´un daha efektif olduğunu söyleyebilirim. İkinci yarı genel oyun akışı çok dengeliyken, zaman zaman topa da sahip olduk. Pozisyona girme açısından; bizden daha iyilerdi. Keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki 3 puanı almak isterdik ancak pozisyonlara baktığımızda; burada aldığımız 1 puanı, bir kazanç olarak görüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vincenzo Montella´nın açıklamaları

İlhan Palut´un açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-23 20:12:26



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