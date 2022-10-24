Adanaspor - Gençlerbirliği: 2-1

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Adem Cinek, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu, Benasser (Dk 85 Metehan Altunbaş), Roche, Emre Kaplan, Hakan Yeşil, Evren Korkmaz (Dk. 70 Mehmet Sefa Etöz), Tetteh (Dk. 79 Hakkı Türker), Ahmethan Köse, Burak Çoban, Jallow (Dk. 70 Hüseyin Öztürk)

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Bieliaiev, Metehan Mert, Gökhan Gül, Seyit Ali Kahya (Dk. 89 Gökhan Altıparmak), Aksel Aktaş (Dk. 84 Ahmet Arda Tuzcu), Grechyshkin (Dk. 85 Ataberk Gök), Barış Alıcı, Serdarcan Eralp, Zafer Göktuğ Erdem, İlker Karakaş

GOLLER: Dk. 34 Benasser (P), Dk. 77 Ahmethan Köse (Adanaspor) Dk. 42 Barış Alıcı (Gençlerbirliği),

SARI KARTLAR: Dk. 45+2 Metehan Mert, Dk. 52 Seyit Ali Kahya (Gençlerbirliği)Spor Toto 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi. DHA-Spor Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-10-24 22:13:43



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