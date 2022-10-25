Taciz şüphelisine meydan dayağı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da 17 yaşındaki bir genç kızı taciz ettiği öne sürülen bir kişi, genç kızın yakınları tarafından iş yeri basılıp, sokağa çıkartılarak dövüldü. Vatandaşların cep telefonlarına yansıyan görüntüler üzerine polis, taciz şüphelisi ve onu linç etmek isteyenleri gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kuaförlük yaptığı öğrenilen ismi açıklanmayan bir kişi, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın durumu anlattığı yakınları, taciz şüphelisinin iş yerini bastı. Önce iş yerinin önündeki eşyalara zarar veren aralarında kadınların da bulunduğu öfkeli grup, daha sonra şüpheliyi dışarıya çıkardı. Kadın ve erkek çok sayıda kişinin saldırdığı şüpheli, yere yatırılıp, dakikalarca darbedildi. Erkeklerin tekme ve yumruk, kadınların ise çantayla vurduğu taciz şüphesi, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taciz şüphelisi ve onu darbeden kişileri gözaltına aldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-10-25 00:07:26



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