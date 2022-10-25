Adana'da silahlı suç örgütüne operasyonda 26 gözaltı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da polis ekiplerince silahlı suç örgütüne üye olduğu tespit edilen 31 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Diğer 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Seyhan ilçesinde çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne üye olduğu belirlenen 31 kişinin `Nitelikli yağma´, `Kasten yaralama´, `Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma´, `Silah ve mühimmat ticareti yapma´ gibi suçlara karıştıkları tespit edildi. 14 ayrı olaya karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik kentte 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 12 adet 9 milimetre çaplı mermi, 70 uyuşturucu hap ve terazi ele geçirildi, 26 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-25 09:26:30



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