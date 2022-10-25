Seyhan Nehri, yüzen barakalardan temizlendi



Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakalar, kıyıya çekildi.

Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yazın cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü'ne resmi izin alınmadan yapılan barakaların neden olduğu kirlilik, DHA tarafından gündeme getirildi. Gölde çeşitli etkinlikler yapmak isteyenler için internet üzerinden günlüğü 700 liradan kiralanan barakaların sayısının her geçen gün artması üzerine Adana Valiliği devreye girdi. Valilik, 25 Ekim'e kadar barakaların kaldırılması için sahiplerine süre verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, barakaların verilen süreye rağmen kaldırılmaması halinde ekipler tarafından müdahale edileceği bildirildi.

Kararın ardından yüzen barakalar, verilen süre dolmadan sahipleri tarafından tek tek kıyıya çekildi. İnternet sitelerindeki kiralık ilanları ise kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-10-25 10:21:23



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