Mobil baz istasyonu entegre edilen AKSUNGUR'dan ilk tatbikat 



Nuri PİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ORMAN yangını ve diğer afetlerde mahrumiyet bölgesinde GSM operatörlerinin çekmediği zamanlarda hizmet vermek için sivil baz istasyonu entegre edilen AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı (İHA), Adana ve Mersin sınırındaki Karboğazı mevkisinde ilk başarılı tatbikatını yaptı. Senaryo gereği yangına müdahale etmek için bölgeye intikal ettiklerinde iletişimi kesilen ekipler, AKSUNGUR sayesinde yeniden bağlantı kurdu ve aktarılan canlı görüntüler sayesinde koordinasyonu daha kolay sağladı.

Yaz aylarında artan orman yangınlarının önlenmesine yönelik Orman Genel Müdürlüğü´nün koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Turkcell iş birliğiyle İHA Baz İstasyonu Projesi hazırlandı. 750 kilo faydalı yük taşıma kapasiteli AKSUNGUR´a sivil baz istasyonu entegre edildi. 40 bin fit irtifaya kadar uzun süreli operasyonlar yapabilen AKSUNGUR, 1,5 senelik araştırma-geliştirme çalışmalarının ardından yangın, deprem gibi afet durumlarında istihbarat, gözetleme, keşif faaliyetlerinin yanı sıra baz istasyonu olarak da görev yapabilir hale geldi.

Çalışmanın ardından Mersin-Adana sınırındaki Karboğazı mevkisinde tatbikat yapıldı. Tatbikata, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Pozantı Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile Turkcell ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii teknik ekipleri katıldı. GSM operatörlerinin çekmediği Karboğazı mevkisinde kaliteli ses ve veri iletimi sağlayan AKSUNGUR, Orman Genel Müdürlüğü'nün mobil aracındaki Yangın Yönetim Sistemi'ne de görüntü aktardı. Ekipler, AKSUNGUR´dan gelen sinyaller sayesinde cep telefonu görüşmesi yapabildi, internet bağlantısına erişebildi.

'SİVİL, ASKERİ, TÜM İHTİYAÇLARA CEVAP VEREBİLECEK DURUMDA'

Proje hakkında bilgi veren TUSAŞ AKSUNGUR Ürün Başmühendisi Aytunç Arabacı, tatbikatı başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi. Arabacı, "Bulunduğumuz alanda hiçbir GSM operatörü çekmiyordu. Tamamen mahrumiyet bölgesiydi. AKSUNGUR İHA´mız geldiğinde herkes Turkcell üzerinden bağlanabildi ve aynı zamanda sahadaki yangın yönetim aracımızda canlı görüntüler aktarıldı. Bu işi bize doktrin eden Orman Genel Müdürlüğü´ydü. Yangın alanları olabilir, aynı zamanda AFAD kurumumuzla beraber tüm doğal afetlerde kullanılabilir. Sivil, askeri tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda. Baz istasyonunu kanat altına taktım ve tüm enerjisini, tüm data linkini kendi sistemleri üzerinden, uçağındaki uydu kabiliyetiyle Turkcell´in yerdeki çekirdek ağına veriyor ve sonra dağıtıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2022-10-26 10:44:24



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