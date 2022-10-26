Skuterde 1'i bebek 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA´da işlek caddedeki skuterde bir erkeğin, arkasında, kucağında bebek bulunan kadınla yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. .

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı´nda skuter ile bir erkeğin arkasında kucağında bebekle yolculuk yapan kadın dikkat çekti. O anlar trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri Pir

2022-10-26 10:56:58



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