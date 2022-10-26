Tarım işçilerinin midibüsün tavanında tehlikeli yolculuğu kamerada



Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da 5 tarım işçisinin içinde yer kalmadığı için midibüsün tavanında yolculuk yaptığı anlar, kameraya yansıdı.

Karataş ilçesinde işlerini bitiren bir grup tarım işçisi, kaldıkları mahallelere gitmek için midibüslere bindi. 5 işçi ise araçlarda yer kalmayınca 01 EZN 53 plakalı midibüsün tavanına çıktı. İşçilerin tehlikeli yolculuğu hem kendileri hem de trafiği tehlikeye attı. Yolda diğer araçlarda seyahat edenler, cep telefonlarıyla tehlikeli yolculuğu görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

'YAZIK, GÜNAH'

Olayı görüntüleyen bir kişi, "Böyle bir saçmalık olur mu? Can taşıyorsun sen. Yazık, günah. Bu tür şoförler işçilerin canını hiçe sayıyor. Böyle bir saçmalık hiç gördünüz mü?" diyerek tepki gösterdi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-10-26 14:37:08



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