Tarım işçilerinin tavanında yolculuk ettiği midibüs, trafikten menedildi



Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da 5 tarım işçisine, yer kalmadığı için midibüsün tavanında yolculuk yaptıran sürücüye, 9 bin 517 TL para cezası uygulandı. Midibüs ise 60 gün trafikten menedildi.

Karataş ilçesinde dün işlerini bitiren bir grup tarım işçisi, kaldıkları mahallelere gitmek için midibüslere bindi. 5 işçi ise araçlarda yer kalmayınca 01 EZN 53 plakalı midibüsün tavanına çıktı. İşçiler, hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attı. Yoldaki diğer araçlarda yolculuk yapanlar, cep telefonlarıyla işçilerin yolculuğunu kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olayı görüntüleyenlerden biri, "Böyle bir saçmalık olur mu? Can taşıyorsun sen. Yazık, günah. Bu tür şoförler işçilerin canını hiçe sayıyor. Böyle bir saçmalık hiç gördünüz mü?" diyerek tepki gösterdi.

9 BİN 517 TL CEZA

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan midibüs şoförüne, 'araç dışına izin alınmaksızın reklam yazı yazmak', 'araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içerisinde ruhsata işletmemek' ve 'ilgili büyükşehir belediyesinden izin almadan taşımacılık yapmak' suçlarından toplam 9 bin 517 TL para cezası kesildi. Midibüs de 60 gün trafikten menedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-10-27 09:46:46



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