Balıkları sokak ortasında taşla ve yere vurarak öldürdüler



Nuri PİR/ADANA,(DHA)-ADANA'nın Seyhan ilçesinde sokak ortasına dizdikleri canlı balıkları taşla ya da yere vurarak öldüren 2 kişi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet ile ara sokağa giren 2 kişi, canlı balıkları yere dizdi. Taşlarla balıklara vuranları gören bir kişi, o anları cep telefonu ile kaydetti. Taşla ve yere vurarak balıkları öldüren 2 kişi, daha sonra poşete koyup motosikletle mahalleden ayrıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkiye neden oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri Pir

2022-10-27 13:22:50



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