Minibüsün arkasında tehlikeli yolculuk kamerada

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde minibüsün arka kapısına tutunan çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mirza Çelebi Mahallesi Mirza Çelebi Sokak'ta duran minibüsün arka kapısına bir erkek çocuk tutundu. Çocuğu fark etmeyen sürücü, aracı hareket ettirdi. Çocuğun kapıya tutunarak yaptığı yolculuğu, çevredeki bir kişi cep telefonuyla görüntüledi. Zaman zaman minibüsten inip, tekrar binen çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri Pir

2022-10-27 15:28:42



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