Popçu Emre Kaya´dan 5 eserlik halk müziği projesi

ADANA,(DHA)Popçu Emre Kaya, 5 türkünün yer aldığı Türk Halk Müziği projesine imza attı. Her türkü için ayrı bir kostüm yaptıran ve türkülerin ruhunu yansıtan mekanlarda klip çekimlerini tamamlayan Kaya, Türk Halk Müziği eserlerini yeni nesillere sevdirmeyi amaçlıyor.Dillerden düşmeyen arabesk eserlerden oluşan `Usta Şarkılar´ projesiyle 2022'ye damgasını vuran ve bu projenin sağladığı büyük çıkışla turneden turneye koşan ünlü popçu Emre Kaya, bu kez Türk Halk Müziği eserlerini yeni nesillere sevdirmeye hazırlanıyor. Ünlü sanatçının yeni projesinde, Pir sultan Abdal´ın `Şu kanlı zalimin ettiği işler´ ve `Dostum dostum´ gibi hafızalardan silinmeyen eserler yer alıyor. `Beyaz giyme söz olur´, `Eklemedir koca konak´ ve `Güzel bu nasıl sevdaymış´ gibi birbirinden değerli eserlerin usta yorumcunun sesiyle yeniden hayat bulduğu çalışma, sanatseverlerden tam not aldı. Her türkü için ayrı bir kostüm yaptıran ve türkülerin ruhunu yansıtan mekanlarda klip çekimlerini tamamlayan usta besteci ve yorumcu Emre Kaya, bu projesiyle müzik dünyasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.MÜZİKLE 3 YAŞINDA TANIŞTIMüzikle tanışması henüz 3 yaşındayken dayısının aldığı cura ile başlayan Emre Kaya, Türk Halk Müziğinin efsane sesi ve aile dostları Neşet Ertaş´ın kucağında büyüdü. Bunun da etkisiyle damarlarında halk müziği kültürü dolaşsa da pop sanatçısı olarak ün yapan Emre Kaya, birçok röportajında idolünün Neşet Ertaş olduğunu dile getirdi. Geçtiğimiz aylarda seslendirdiği bir Neşet Ertaş klasiği olan `Şad olup gülmedim´ türküsüyle adeta kulakların pasını silen Emre Kaya, güçlü sesinin kalitesini gözler önüne serdiği bu eserdeki performansıyla büyük beğeni topladı.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana

2022-10-28 09:54:51



