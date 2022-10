Adana Demirspor'da Ndiaye ve Akintola galibiyet istiyor

Yusuf KANTARLI-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,(DHA)Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor'a hazırlanıyor. Zorlu deplasmanda galibiyet arayacak olan mavi lacivertli takımda Badou Ndiaye ve David Akintola, kazanmak istediklerini söyledi.

Süper Lig´in 12´nci haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde 22 puanla 2´nci sırada bulunan mavi-lacivertli ekip, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesi Badou Ndiaye ve David Akintola, açıklamalarda bulundu.

Takımdaki performansı hakkında konuşan Ndiaye, "Her zaman daha iyisinin olabileceğini düşünen bir yapım var. Tabii ki daha iyi olabilirim. Kendi potansiyelimi biliyorum ve kendimi tanıyorum ama şimdiye kadar ki işle ilgili mutsuz olduğumu söyleyemem. Tam anlamıyla da henüz mutluyum diyemeyebilirim. Benim kendi hedefim her zaman bir sonraki maçta daha iyi olabilmek. Bir önceki maçı unutup bir sonrakinde daha iyi olup üzerine koyabilme hedefim var. Takım olarak pozisyon yaratmak aslında zordur ama biz bunları sağlıyoruz. Biz bu şekilde devam ettiğimiz sürece zaten her şey bizim elimizde. Hepimizde bu potansiyel, bu kalite var. Onun dışında takımdaki arkadaşlığa gelecek olursak takımdaki hava gerçekten iyi" dedi.

`RAKİPLER HIZLI OYUNCULARDAN KORKAR VE ÇEKİNİR'

Sezona iyi başladıklarını belirten Akintola ise, "Süre yakaladıkça daha iyi oynamaya başladığımı hissediyorum. Hocamızın da bana güveni tam. Bu güvene de kendi özgüvenimi ekleyince sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Rakiplere gelince, genel olarak rakipler hızlı oyunculardan korkar ve çekinir. Ben de bu silahı kullanarak takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

