Yangında, yan dairede mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da, 3 katlı binanın en üst katındaki evde çıkan yangında, yan dairede dumandan etkilenip mahsur kalan kişiyi, itfaiyeciler kurtardı.
Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katındaki dairede saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dairelerde oturanlar, binadan çıkıp itfaiyeyi aradı. Yangının çıktığı evin yanındaki dairede yaşayan, ismi açıklanmayan kişi ise dumandan etkilendi. Balkona çıkıp yardım isteyen kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Gaz maskesi takılan erkek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Evde zarara neden olan yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri Pir
2022-10-28 11:36:10
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