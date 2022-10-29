

ADANA'da 2 bin 600 polisin görev aldığı, helikopter ve dron ile havadan destek verilen 'huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalanırken, yapılan aramalarda ise 22 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 50,05 gram esrar, 2,12 gram metamfetamin ve 1 kök Hint keneviri ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı ile il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin 600 polisin görev aldığı 'Adana Huzur ve Güven' adlı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, helikopter ve dron ile havadan destek verildi.Sabit nokta kontrollerinde 5 bin 777 aracı durdurarak arama yapan ekipler, 1 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Ayrıca 138 araç sürücüsüne de çeşitli kabahatlerden 163 bin 71 lira para cezası kesilirken, 3 araç ise trafikten men edildi. 202 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen 11 iş yerine idari işlem uyguladı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 18 kişiye ise 4 bin 986 lira idari cezası kesildi. Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 15 bin 755 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakalarken, 22 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 50,05 gram esrar, 2,12 gram metamfetamin ve 1 kök Hint keneviri ele geçirdi. Görüntü Dökümü

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Polisin uygulama noktası

Uygulama noktasındaki polisler ve durdurulan araçlar

Polis helikopteri

Araçtan inen sürücünün üst aramasının yapılması

Aracın içinde arama yapılması

Drone ve uygulama noktası

Genel ve detay görüntülerHaber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Adana

2022-10-29 01:56:55



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