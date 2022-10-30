Çaldığı televizyonu kucaklayıp, yürüyerek sokaktan ayrıldı



Anıl ATAR-Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)-ADANA'da son 1 haftada 150 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen 12 şüpheli, operasyon ile yakalandı. Şüphelilerden Runi A.'nın (26), bir evden çaldığı televizyonu beze sarıp, kucağında taşıyarak yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, son 1 haftada yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Televizyon, cep telefonu ve para olmak üzere 150 bin TL değerinde 15 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3'ü çocuk 12 şüpheli tespit edildi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüpheliler, gözaltına alındı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Emniyete götürülen şüphelilerden Runi A.'nın, Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bir eve pencereden girip, salondaki televizyonu çaldığı belirlendi. Runi A.'nın hırsızlık sonrası beze sardığı televizyonu kucaklayıp, sokakta yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yakalanan diğer şüpheli Emirhan Z.'nin (18) ise Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda park halindeki kapalı kasa kamyonetin kapısını açıp, içindeki cep telefonunu çaldığı görüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Runi A. ile Emirhan Z.'nin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-30 10:15:31



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