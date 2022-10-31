CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİGökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)-MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) darbedip, 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onanan ve tutulduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza infaz Kurumu'nda tek kaldığı hücrede kendisini asarak intihar eden boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kemaloğlu'nun cenazesinin geç saatlerde hava yolu ile Muğla'ya götürüleceği öğrenildi. Görüntü Dökümü:
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Adli Tıp Kurumu'nun dış görüntüsü
Kurumun tabelası
Morg girişinde bekleyen cenaze aracı
Yakınlarının tabutu cenaze aracına taşıması
Cenaze aracının gidişi
DHA-Gündem Türkiye-Adana / Merkez Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)
2022-10-31 01:33:02
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