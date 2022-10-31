En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİGökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)-MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı (24) darbedip, 37 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezası Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nce onanan ve tutulduğu Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza infaz Kurumu'nda tek kaldığı hücrede kendisini asarak intihar eden boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kemaloğlu'nun cenazesinin geç saatlerde hava yolu ile Muğla'ya götürüleceği öğrenildi. Görüntü Dökümü:

---------------------------

Adli Tıp Kurumu'nun dış görüntüsü

Kurumun tabelası

Morg girişinde bekleyen cenaze aracı

Yakınlarının tabutu cenaze aracına taşıması

Cenaze aracının gidişi

DHA-Gündem Türkiye-Adana / Merkez Haber Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

2022-10-31 01:33:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.