Tehlikeli cam temizliği



Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da bir apartman dairesinin penceresinde güvenlik önlemi almadan dışarı sarkarak cam silen kadın, olası kazaya davetiye çıkardı.

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi´nde bir apartman dairesinin yerden metrelerce yükseklikteki penceresine oturan kadın, bir ayağıyla dış cepheden destek alarak cam silmeye başladı. Güvenlik önlemi almadan sarkarak olası bir kazaya davetiye çıkaran kadını gören bir kişi, cep telefonuyla o anları görüntüledi. Görüntüyü çeken kişi, "Cam bu kadar temiz olsa ne olur, olmasa ne olur? Kadın buradan kayıp düşse" diye tepki gösterdi. Kadın camı sildikten sonra içeri girdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-10-31 15:48:21



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