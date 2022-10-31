Adana'da motosiklet hırsızlığı kamerada

ADANA, (DHA)ADANA´da Halil İbrahim Temeltaş´ın gece evinin önüne park ettiği motosiklet, yüzlerini gizleyen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 30 Ekim gecesi saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 427 Sokak´ta meydana geldi. Halil İbrahim Temeltaş´ın evinin önündeki motosiklet, yüzünü gizleyen kimliği belirsiz kişilerce kilidi kırılarak çalındı. Durumu fark eden Temeltaş´ın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden birinin gözcülük yaptığını, diğerinin ise motosikleti iterek götürdüğünü belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri Pir
2022-10-31 16:06:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.