Adana'da motosiklet hırsızlığı kamerada

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ADANA, (DHA)ADANA´da Halil İbrahim Temeltaş´ın gece evinin önüne park ettiği motosiklet, yüzlerini gizleyen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Ekim gecesi saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 427 Sokak´ta meydana geldi. Halil İbrahim Temeltaş´ın evinin önündeki motosiklet, yüzünü gizleyen kimliği belirsiz kişilerce kilidi kırılarak çalındı. Durumu fark eden Temeltaş´ın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden birinin gözcülük yaptığını, diğerinin ise motosikleti iterek götürdüğünü belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri Pir

2022-10-31 16:06:20



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