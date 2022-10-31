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Adana'da motosiklet hırsızlığı kamerada

DHA

Adana'da motosiklet hırsızlığı kamerada


ADANA, (DHA)ADANA´da Halil İbrahim Temeltaş´ın gece evinin önüne park ettiği motosiklet, yüzlerini gizleyen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 30 Ekim gecesi saat 05.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi 427 Sokak´ta meydana geldi. Halil İbrahim Temeltaş´ın evinin önündeki motosiklet, yüzünü gizleyen kimliği belirsiz kişilerce kilidi kırılarak çalındı. Durumu fark eden Temeltaş´ın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerden birinin gözcülük yaptığını, diğerinin ise motosikleti iterek götürdüğünü belirledi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri Pir
2022-10-31 16:06:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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