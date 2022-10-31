Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da bir kişi, motosikletin arka kısmındaki taşıma kutusuna oturarak, tehlikeli bir şekilde yolcuk etti. Bu anlar ise başka bir vatandaş tarafından anbean görüntülendi.

Akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda bir kişinin, motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğu dikkat çekti. Yolcu konumundaki kişinin, eşya taşımak için kullanılan kutunun üzerine oturup, hayatını tehlikeye atarak seyahat etmesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi. İşlek bir bulvarda tehlikeli şekilde ilerleyen motosiklet, daha sonra gözden kayboldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ

2022-10-31 22:20:41



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