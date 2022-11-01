Motosiklette karton koliye asılan çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Nuri PİR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, seyir halindeki elektrikli motosikletin arkasında karton koliye kollarıyla asılarak, ayakları havada yolculuk yapan çocuğun tehlikeli anları, kameraya yansıdı.
Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Bulvarı´nda, seyir halindeki elektrikli motosikletin arkasında yapılan tehlikeli yolculuk, diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücünün kullandığı elektrikli motosikletin arkasındaki karton koliye kollarıyla asılarak yolculuk yapan çocuğu gören biri, tehlikeli anları cep telefonu kamarasıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Çocuğu arkada tehlikeye aldırış etmeden taşıyan sürücüye, tepki gösterildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2022-11-01 10:35:56
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