12 yaşındaki Şeyma'yı, altında kaldığı otomobili kaldırarak kurtardılar



Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyma K. (12), kendisine çarpan otomobilin altında sıkıştı. Çevredekiler otomobili kaldırıp Şeyma K.'yi kurtardı. Hastaneye kaldırılan Şeyma K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte okuldan çıkan Şeyma K.'ye, yolun karşısına geçmeye çalışırken Perihan Y. yönetimindeki otomobil çarptı. Şeyma K. otomobilin altında sıkıştı. Kazayı görenler kısa sürede otomobilin etrafında toplandı. Elleriyle otomobili kaldıran çevredekiler, Şeyma'yı sıkıştığı yerden kurtardı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralanan Şeyma K.'yi ambulansla Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Hastanede tedavisi süren Şeyma K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü Perihan Y., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-11-02 09:31:47



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