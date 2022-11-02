Tişörtünde `Kaçış´ yazan torbacı, kaçamadan yakalandı

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Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Mehmet A. (34), polis tarafından suçüstü yakaladı. Tişörtündeki `Kaçış´ anlamına gelen İngilizce `Escape´ yazısı dikkat çeken Mehmet A., adli kontrolle serbest kaldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, Çukurova ilçesinde Mehmet A.´yı takibe aldı. Mehmet A., sokakta uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Mehmet A.´nın yapılan üst aramasında ceplerinden 4 sentetik hap bulundu. Gözaltına alınan Mehmet A., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A.´nın tişörtündeki `Kaçış´ anlamına gelen İngilizce `Escape´ yazısı dikkat çekti. Mahkemeye çıkarılan Mehmet A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-02 10:01:32



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