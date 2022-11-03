Adana'da sokakta silahlı çatışma: 1 yaralı



Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, (DHA)ADANA'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada Mazlum D., karnına isabet kurşunlarla ağır yaralandı. Mazlum D.'nin kaldırıldığı hastaneye gelen arkadaşlarının otomobilinde arama yapan polis, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışan iki grup, daha sonra birbirlerine tabancalarla ateş açtı. İki grup arasında çıkan çatışmada Mazlum D., karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Yaralı, olay yerindeki arkadaşları tarafından hafif ticari araca bindirildi. Yaralının hastaneye götürüldüğü sırada karşı grubun açtığı ateşte hafif ticari araca 10 kurşun isabet etti. Kentteki bir özel hastaneye götürülen Mazlum D., buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Olaya karıştığı ve daha sonra hastaneye geldiği öne sürülen yaralının arkadaşlarına ait otomobilinde arama yapan polis, iki ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yaralının hastaneye getirildiği hafif ticari araç ile ruhsatsız tabancaların ele geçirildiği otomobil, detaylı inceleme için Emniyet Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis, sokakta onlarca boş kovan buldu.

Olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına alan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2022-11-03 00:06:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.