Senfoni orkestrasından 'koronavirüs' temalı piyano konçertosu



Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ÇUKUROVA Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) Şefi Orhan Şallıel, 'koronavirüs salgını' temalı piyano konçertosu besteledi. İlk kez Adana'da seyirci ile buluşacak eseri hakkında konuşan Şallıel, "Pandemi, bir anda bütün insanlığı çaresiz bıraktı. O süreçte derin acılar yaşandı. Bu eser, o acıları anlatıyor" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda 4 Kasım günü saat 20.00'de düzenlenecek konser öncesi besteci ve maestro Orhan Şallıel şefliğinde provalarını sürdüren ÇDSO, 'koronavirüs salgını' temalı 'Piyano Konçertosu Opus 9' adlı eseri de çalacak. Prova sonrası bestelediği eser hakkında konuşan Orhan Şallıel, bestenin ilk kez Adana'da seyirci ile buluşacağını söyledi. Şallıel, sonraki süreçte diğer ülkelerde de sahne alacaklarını belirtti.

'ESER, O ACILARI ANLATIYOR'

Dünyanın pandemi ile birlikte çok zor dönemden geçtiğini belirten Orhan Şallıel, "Bu sürece dair bir eser yazarak, duygularımı kalıcı hale getirmek istedim. Konusu koronavirüs salgını oldu. Pandemi, bir anda bütün insanlığı çaresiz bıraktı. O süreçte derin acılar yaşandı. Bu eser, o acıları anlatıyor. Koronavirüsün etkilediği bütün ülkelerin müziklerini bu eserde açık büfe gibi göreceksiniz. Uzak Doğu'dan başlayıp, Avrupa'ya, Amerika'ya gidiyor. Eserin hazırlığı 2 yıl sürdü. Konçerto için bir piyanist gerekiyordu. Hayran olduğum piyanist Ayhan Yankuş'un torunu İrem, 'Ben çalarım' dedi hatta Hollanda'da yüksek lisans yaptığı üniversiteye, bu besteyi tez konusu olarak sundu. Üniversite de bunu kabul etmiş" dedi.

Piyanist İrem Yankuş ise kendisine bu beste için teklif gelince büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Orhan hoca bana sorunca çok şaşırdım. Daha önce yaşayan bir besteci ile çalışma fırsatım olmamıştı. Benim için de çok iyi oldu. Böyle bir fırsat gelmesine inanamadım. Tez konusu olarak da komite çok beğendi. Hiç çalınmamış bir şey sonuçta. İlk defa ben çalacağım. Cuma akşamını heyecanla bekliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Kültür Sanat Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2022-11-03 09:48:58



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