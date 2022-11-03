Otomobilin tamponundan 1,3 kilo esrar çıktı, 'İçmek için aldım' dedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, polisin durdurduğu otomobilin tamponunda 1 kilo 368 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü E.P. (49), tutuklanırken, ifadesinde "Esrarı içmek için tanımadığım birinden aldım" dediği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldığı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Tinga' ile yapılan aramada, aracın arka tamponunda 1 kilo 368 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve poliste ifade veren sürücü E.P., "Esrarı içmek için tanımadığım birinden aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-03 09:58:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.