Seyyar satıcı kadının para ve cep telefonunu çalan şüpheli adliyede



Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA´da eşi çalışamadığı için evinin geçimini kaldırımda yeşillik satarak sağlayan Gamze Yılmaz´ın (40) toptantıcılara vereceği 7 bin TL ile cep telefonunu çalan M.K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ev ve üst aramasında çaldığı para bulunamazken, cep telefonu ele geçirildi.

Olay, 1 Ekim saat 23.50 sıralarında Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı´nda meydana geldi. KOAH tedavisi gören eşi çalışamadığı için evinin geçimini ve 3 çocuğunun okul masraflarını kaldırımda yeşillik satarak sağlamaya çalışan Gamze Yılmaz, temizlik yaparken tezgahından ayrıldı. Bu sırada tezgaha yaklaşan bir kişinin, toptancılara vereceği 7 bin TL parası ve cep telefonunun bulunduğu poşeti çaldığını fark eden Yılmaz, arkasından koştu ancak yetişemedi. Olayı öğrenen mahalleli ise borçlanarak yeni yeşillikler ve yumurtalar alan Yılmaz´ın tezgahına akın etti. Zaman zaman ağlayan Yılmaz´ın başına gelenleri dinleyenler, acısını paylaştı. Mahalleliler, kadından alışveriş yapmak için kuyruğa girdi. Çalınan parasının, 3 gündür kazandığı ve sermayesi olduğunu anlatan Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu.

ÇALDIĞI PARA BULUNAMADI

Yılmaz´ın ihbarı üzerine olay yerine gelen Çukurova Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, eşkalini belirlediği şüphelinin M.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli, saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve üst aramasında çaldığı para bulunamazken, cep telefonu ele geçirildi. M.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-11-03 12:08:43



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