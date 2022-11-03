Boğazına şeker kaçan öğrencisini 'Heimlich manevrası' ile kurtardı; o anlar kamerada

Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da ders sırasında boğazına şeker kaçtıktan sonra fenalaşan 10´uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu, öğretmeni Ömer Akdemir´in yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtuldu. Yaşanan o anlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde meydana geldi. 10´uncu sınıf elektronik bölümü öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu´nun boğazına ders sırasında yediği şeker kaçtı. Maraşlıoğlu´nun fenalaştığını gören arkadaşları sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı. Durumu fark eden elektrik öğretmeni Ömer Akdemir, hemen Heimlich manevrası yaparak, Maraşlıoğlu´nun boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı.
Öğrencisinin hayatını kurtaran Akdemir´in 2021 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi´nde eğitim aldığı öğrenildi.
Bu arada yaşananlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2022-11-03 15:35:34
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