Boğazına şeker kaçan öğrencisini 'Heimlich manevrası' ile kurtardı; o anlar kamerada

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA´da ders sırasında boğazına şeker kaçtıktan sonra fenalaşan 10´uncu sınıf öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu, öğretmeni Ömer Akdemir´in yaptığı 'Heimlich manevrası' ile kurtuldu. Yaşanan o anlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde meydana geldi. 10´uncu sınıf elektronik bölümü öğrencisi İsmail Maraşlıoğlu´nun boğazına ders sırasında yediği şeker kaçtı. Maraşlıoğlu´nun fenalaştığını gören arkadaşları sırtına vurarak müdahale etmeye çalıştı. Durumu fark eden elektrik öğretmeni Ömer Akdemir, hemen Heimlich manevrası yaparak, Maraşlıoğlu´nun boğazına kaçan şekerin çıkmasını sağladı.

Öğrencisinin hayatını kurtaran Akdemir´in 2021 yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi´nde eğitim aldığı öğrenildi.

Bu arada yaşananlar, sınıfın güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-11-03 15:35:34



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