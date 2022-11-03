

Nuri PİREser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) gerçekleştirileceği sosyal konut projesinin tanıtımı kapsamında ülkeyi gezen 'İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR'ı Adana'ya geldi. TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, 4 bin 900 konut için, 120 bin başvuru yapıldığını kaydetti.

Sosyal konut projesinin tanıtılması kapsamında illerin meydanlarını gezerek projeyi anlatan `İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR´ı Uğur Mumcu Meydanı´na konuşlandı. Yetkililerden proje hakkında detaylı bilgi alan vatandaşlar, sanal gerçeklik gözlüğüyle (VR) örnek daireleri gezme şansı buldu. Proje hakkında bilgi veren TOKİ Proje Koordinatörü Hüseyin Ayhan, kente yapılacak 4 bin 900 konut için 120 bin başvuru yapıldığını kaydetti. Ayhan, "7 Kasım'da bitecek olan arsa ve iş yeri başvuruları, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 15 Kasım'a uzatıldı. Vatandaşlarımızı toplantı masamızda ağırlıyoruz, projelerle ilgili genel bilgilendirme yapıyoruz. 1215 Ocak'ta Adana'da hak sahiplerimizi belirleyeceğiz. Projenin yapılacağı yerden tutun, ödeme koşulları, başvuru şartlarıyla ilgili sosyal medyada şu an ciddi bir bilgi kirliliği var. Bu projelerin yapılamayacağı ile alakalı iddialar var. Maliyetlerin çok ağır olacağı, başlangıç fiyatları ile konutların bitiş fiyatları arasında yüksek fiyatların da farkları olacağı iddia ediliyor. Biz bunların doğru olmadığını, şu ana kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın 20 yılda 1 milyon 100 bin konutu bitirdiğini ifade ediyoruz. Bundan sonra da bu konutları yapıp bitirerek vatandaşlarımıza en kısa zamanda teslim etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Ziyaretçilerden Servet Sayın ise projeye başvuruda bulunduğunu belirterek, merak ettiği konuların detaylarını öğrenmek için TIR´a geldiğini söyledi.

İlk Evim, İş Yerim, İlk Evim Arsa Tanıtım TIR´ı, 2 gün boyunca hizmet verecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2022-11-03 16:51:49



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